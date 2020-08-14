أوكرانيا "تأسف" لتسليم بيلاروس موسكو 32 مواطنا روسيّا كانوا موقوفين في مينسك

أعلنت أوكرانيا عن أسفها لقرار السلطات البيلاروسية تسليم 32 مواطنا روسيا احتجزوا سابقا في بيلاروس لموسكو.

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وجاء في بيان صدر عن مكتب الرئيس الأوكراني: "لا شك أن بيلاروس دولة ذات سيادة لها موقف خاص بها. لكن الجانب الأوكراني كان ينتظر قرارا أصح قانونيا وأكثر اتزانا".

وتابع: "تأسف أوكرانيا لقرار جمهورية بيلاروس تسليم الأشخاص الذين تم احتجازهم سابقا، وهم عناصر شركة فاغنر العسكرية الخاصة لروسيا".

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وفي 29 يوليو، قامت أجهزة الأمن البيلاروسية باحتجاز 33 مواطنا روسيا بدعوى أنهم عناصر في شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، وتخطيطهم لإثارة الشغب أثناء الانتخابات الرئاسية في بيلاروس.

وطالبت موسكو مينسك بالإفراج عن المحتجزين وإعادتهم إلى بلادهم، فيما أعلنت كييف أن أفراد المجموعة شاركوا في الأعمال القتالية في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا وأن تسعة منهم مواطنون أوكرانيون.

واليوم الجمعة، أعلنت النيابة العامة الروسية أن السلطات البيلاروسية سلمت موسكو 32 مواطنا روسيا وأن المواطن الثالث والثلاثين الذي يحمل أيضا الجنسية البيلاروسة، قد بقي في بيلاروس.

المصدر: نوفوستي