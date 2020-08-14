أفادت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" بأنه تقرر تأجيل مراجعة اتفاق التجارة الأمريكي الصيني التي كانت مقررة اعتبارا من يوم السبت.

وأضافت أن التأجيل سببه مشكلات تتعلق بالمواعيد، وأنه لم يتم الاتفاق على موعد جديد.

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وقال مصدر مطلع على المحادثات، إن التأجيل راجع إلى استمرار اجتماعات كبار قادة الحزب الشيوعي في بلدة بيداهي الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي للصين وأن التأجيل لا يعكس أي مشكلة جوهرية في اتفاق التجارة.

وكان من المتوقع أن يجتمع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة في 15 أغسطس، وهو موعد تمام مضي ستة أشهر على بدء سريان الاتفاق.

المصدر: رويترز