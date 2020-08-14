اليونان: نأمل في تفادي النزاع في المتوسط إذا التزم الجميع القانون الدولي

أعرب وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس عن أمله في تفادي اندلاع نزاع في المتوسط، على خلفية تصعيد التوتر بين أنقرة وأثينا إثر مشاريع التنقيب التركية في مياه قبرص.

وقال دندياس للصحفيين عقب اجتماع عقده اليوم الجمعة في فيينا مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو: "آمل ألا يندلع نزاع إذا مارس الجميع ضبط النفس والتزموا بالقانون الدولي وقانون البحار الدولي".

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وتابع: "كل شيء يمكن حله لكن هذا سؤال يجب طرحه على الأتراك".

وردا على سؤال عما إذا اتفق مع بومبيو على الإجراءات الواجب اتخاذها في ظل التصعيد في شرق المتوسط، ذكر دندياس أن الاجتماع كان وديا وشهد "مناقشات صريحة حول ما يجري".

من جانبها، أكدت الخارجية الأمريكية أن بومبيو ونظيره اليوناني بحثا "الحاجة الماسة إلى تخفيف التوتر في شرق المتوسط".

ويبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي التصعيد في شرق المتوسط اليوم في اجتماع طارئ يعقدونه في فيينا.

المصدر: رويترز