وزير الدفاع التركي: مصممون على حماية حقوقنا في بحارنا

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تصميم أنقرة على حماية حقوقها ومصالحها في بحارها، مشددا على أن "أي احتكاك بالسفن التركية، لم ولن يبقى دون رد".

وقال أكار في اتصال مرئي مع عسكريين ينفذون مهام في شرقي المتوسط وبحر إيجة، بينهم عناصر في سفن حربية مكلفون بحماية سفينة التنقيب "أوروتش رئيس"، إن "الجميع يجب أن يدرك تصميم أنقرة بهذا الخصوص، ونحن عازمون ومصممون ولدينا القدرة لحماية حقوقنا ومصالحنا في بحارنا، والقيام بما يجب من أجل ذلك".

وانتقد أكار تصريحا لإحدى الدول الأعضاء في "حلف شمال الأطلسي" لم يسمها، والتي لا علاقة لها بالمنطقة محل النزاع، مشيرا إلى أن "تصريح تلك الدولة حول تعزيز تواجدها العسكري في المنطقة المذكورة لا يتوافق مع روح التحالف".

وشدد على أن "الدولة التركية ليست لديها أطماع بأراضي أحد"، وأن "أنقرة تحترم أراضي وسيادة كافة جيرانها".

وتابع: "طلبات ونهج اليونان الأحادي والأناني الذي لا يعترف بالقانون الدولي ويهتم بمصالحها فقط في بحري إيجة والمتوسط غير متوافقة مع الحقائق، وأنشطتها التي تقوم بها في هذا الإطار لا تنسجم مع العقل والمنطق والقانون، ونحن نحاول توضيح أن ذلك لن يعود بالنفع على أحد".

ولفت إلى أن معاهدة "لوزان"، تعتبر إحدى الوثائق القانونية الأساسية التي تنظم العلاقات بين تركيا واليونان، مضيفا: "وفقا لهذه المعاهدة، يطلب أن تحتفظ 16 جزيرة من أصل 23 بوضعها غير العسكري، والجانبان وقعا على ذلك، ورغم هذا فإننا جميعا نعلم أن الجزر الـ16 باتت تحوي أسلحة، وهذا أمر مناف للقانون بشكل كامل، ولا يمكن توضيحه بأي شكل من الأشكال".

المصدر: "الأناضول"