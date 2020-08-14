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الاتحاد الأوروبي يعطي الضوء الأخضر لعقوبات إضافية ضد مينسك

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الاتحاد الأوروبي يعطي الضوء الأخضر لعقوبات إضافية ضد مينسك
Reuters
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اتخذ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المجتمعين اليوم الجمعة لبحث التطورات في بيلاروس بعد انتخابات الرئاسة الأخيرة، أول خطوة نحو فرض عقوبات إضافية ضد مينسك.

وكشف مصدر ديبلوماسي أوروبي لوكالة "رويترز" أن الوزراء الـ27 وافقوا خلال اجتماع اليوم، على تكليف الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية بإعداد قائمة مسؤولين بيلاروسيين لإدراجهم في اللائحة السوداء.

وقبل الاجتماع، طالبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بفرض عقوبات على "الذين انتهكوا القيم الديمقراطية أو حقوق الإنسان في بيلاروس". وأضافت: "أثق بأن تظهر مناقشة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم دعمنا القوي لحق الشعب البيلاروسي في الحريات الأساسية والديمقراطية". 

المصدر: وكالات




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