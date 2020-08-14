قصر الإليزيه: ماكرون منفتح على مبادرة بوتين لعقد قمة سباعية بشأن إيران

أعربت الرئاسة الفرنسية عن استعداد الرئيس إيمانويل ماكرون للمشاركة في قمة سباعية افتراضية حول إيران اقترح عقدها اليوم الجمعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب قصر الإليزيه: "نؤكد ترحيبنا بالمقترح مبدئيا، وسبق أن طرحنا مبادرات بالروح نفسها في الماضي".

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وطرح بوتين في وقت سابق من اليوم مبادرة لعقد قمة سباعية بمشاركة زعماء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا وإيران، مشيرا إلى زيادة التوترات داخل مجلس الأمن مع توجيه "اتهامات غير مبررة" لطهران.

وتأتي هذه المبادرة في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن يقضي بتمديد حظر التسلح المفروض على إيران، خلافا عن الاتفاقات المتوصل إليها سابقا بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج طهران النووي.

المصدر: رويترز + RT