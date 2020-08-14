بومبيو: الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي خطوة مهمة نحو استقرار الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ترحب بالاتفاق المبرم بين إسرائيل والإمارات لتطبيع العلاقات الدبلوماسية.

وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي في فيينا: "إنها خطوة مهمة نحو استقرار الشرق الأوسط ولحظة طيبة للعالم وأمنه".

وفي سياق آخر، أشار الوزير الأمريكي، إلى أن "الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لتمديد حظر الأسلحة الدولي المفروض على إيران والجاري مناقشته في الأمم المتحدة.. لا منطق في السماح لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم بشراء وبيع نظم الأسلحة".

وأضاف: "سنفعل كل شيء يمكننا فعله في نطاق عملنا الدبلوماسي في اتجاه ضمان ألا ينتهي حظر الأسلحة".

وتابع: "سيجرى التصويت في الساعات القليلة المقبلة ونأمل أن يكون النجاح حليفنا.. عندما نرى النتائج سنتخذ القرار الخاص كيف نتحرك إلى الأمام.. كنا واضحين بشأن حقيقة أننا لا نية لدينا في السماح لحظر الأسلحة هذا بأن ينتهي".

وبدأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التصويت على مشروع قرار أمريكي لتمديد الحظر الذي ينتهي في منتصف أكتوبر المقبل، حيث تعارض روسيا والصين اللتان تملكان حق النقض (الفيتو) المسعى الأمريكي، ومن المقرر ظهور نتيجة التصويت اليوم الجمعة.

المصدر: "رويترز"