نتنياهو يكلف رئيس هيئة الأمن القومي بالتحضير لإجراء محادثات مع الإمارات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن رئيس الحكومة كلف رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات، بالتحضير لإجراء محادثات مع الإمارات.

وجاءت تعليمات نتنياهو على خلفية التوصل إلى اتفاقية سلام بين الجانبين وبتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

إقرأ المزيد

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى الإمارات الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي قيادتها العليا للمضي قدما في اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إعلامية قولها، إن رئيس الموساد يوسي كوهين سيترأس الوفد في زيارة علنية للمرة الأولى، فيما أشارت تقارير صحافية إلى أن كوهين هو من قاد جهود التطبيع خلال العام المنصرم.

وذكرت "القناة 12" العبرية أنه قد يتم التوقيع على بعض جوانب اتفاق التطبيع خلال الزيارة، مشيرة إلى أن الطرفين سيحددان موعدا للقاء يين قادة البلدين في غضون أسابيع قليلة.

وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أن تتم مراسم التوقيع على الاتفاق في البيت الأبيض في غضون ثلاثة أسابيع.

وأعلنت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة يوم الخميس 13 أغسطس عن تطبيع العلاقات، وقالتا في بيان مشترك مع الولايات المتحدة أصدره الرئيس دونالد ترامب، إن الدول الثلاث "اتفقت على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات".

المصدر: RT + وكالات