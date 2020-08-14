لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس تعلن فوز لوكاشينكو بولاية رئاسية سادسة

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس فوز الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو بولاية رئاسية سادسة في الانتخابات التي جرت يوم 9 أغسطس، رغم الاحتجاجات التي رافقت نتائجها الأولية.

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وتم نشر إعلان فوز لوكاشينكو اليوم الجمعة على الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات.

وجاء في البيان المرفق "بقرار من اللجنة تمت الموافقة على نتائج الانتخابات. وانتخب ألكسندر غريغوريفيتش لوكاشينكو رئيسا لجمهورية بيلاروس".

ووفقا للجنة الانتخابات، حصل لوكاشينكو على 80.1% من الأصوات، فيما صوت 10.12% من الناخبين لصالح منافسته الرئيسية، سفيتلانا تيخانوفسكايا.

وتوزعت الأصوات التي حصل عليها المرشحون الآخرون على النحو التالي: أندريه ديميترييف - 1.21%، آنا كانوباتسكايا - 1.68%، سيرغي تشيرتشن - 1.14% وضد الكل - 4.59%.

وبعد إعلان نتائج استطلاعات الرأي مساء يوم 9 أغسطس الجاري، اندلعت احتجاجات حاشدة في وسط العاصمة مينسك وفي بعض المدن الرئيسية الأخرى في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة.

وتصاعدت الاحتجاجات لاحقا ووصلت إلى اشتباكات مع قوات الشرطة وإنفاذ القانون، ونتيجة لذلك، فقد تم اعتقال نحو 6 آلاف شخص بحسب وزارة الداخلية، وأصيب العشرات من ضباط الشرطة والمتظاهرين.

وأعلنت المعارضة البيلاروسية عدم اعترافها بنتائج الانتخابات، وخرج أنصارها إلى الشوارع منذ مساء الأحد احتجاجا على النتائج.

وأفادت وزارة الداخلية البيلاروسية، الجمعة، بأنه تم بالفعل إطلاق سراح أكثر من ألفي معتقل إلى منازلهم، وبأن عملية الإفراج عن المعتقلين الآخرين مستمرة.

المصدر: "تاس"