أردوغان يوجه تحذيرا جديدا لليونان وآكار يتفقد مركز قيادة السفن العسكرية التركية في شرق المتوسط

توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليونان بأن أي هجوم على السفن المدنية التابعة لبلاده في شرق المتوسط، لن يبقى دون رد من قبل أنقرة.

وأشار الرئيس التركي في كلمة متلفزة ألقاها اليوم الجمعة في مدينة اسطبنول إلى أن بلاده صاحبة أطول حدود بحرية في شرق المتوسط، مضيفا: "أدنى هجوم يمكن أن يوجه ضد سفننا المدنية شرق المتوسط لا يمكننا أن نبقيه دون رد".

وأكد أردوغان أن سفينة "أوروتش رئيس" التركية للأبحاث والتنقيب ستواصل أعمالها شرقي المتوسط حتى 23 أغسطس.

وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع قيام وفد من قادة الجيش التركي برئاسة وزير الدفاع خلوصي آكار بزيارة تفقدية إلى مركز قيادة السفن العسكرية المكلفة بحماية "أوروتش رئيس" في مياه شرق المتوسط.

وزير الدفاع التركي خلوصي أقار وعدد من قادة الجيش يجرون زيارة تفقدية إلى مركز قيادة السفن العسكرية المكلفة بحماية سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" في مياه شرق المتوسط pic.twitter.com/wOFYabcRca — TRT عربي (@TRTArabi) August 14, 2020

ويأتي ذلك في ظل التصعيد الحاد في شرق المتوسط حيث أعلنت تركيا مؤخرا عن استئناف أعمال التنقيب وأرسلت سفينة "أوروتش رئيس" إلى منطقة تصر اليونان على أنها تابعة لجرفها القاري.

وجاء الإجراء التركي ردا على إبرام اليونان اتفاقية خاصة بترسيم الحدود البحرية مع مصر.

المصدر: تي إر تي + الأناضول