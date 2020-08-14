إيطاليا ترحب بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات!

رحبت وزارة الخارجية الإيطالية الجمعة بإعلان اتفاقية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، وأعربت عن “أملها بأن تساهم هذه الخطوة المهمة في إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

إقرأ المزيد

واعتبرت الخارجية الإيطالية في بيان أصدرته غداة الإعلان عن اتفاقية التطبيع بوساطة أمريكية أن "القرار الإسرائيلي بتعليق ضم أجزاء من الضفة الغربية يشكل تطورا إيجابيا نأمل أن يكون في صالح استئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في إطار حل الدولتين العادل والمستدام".

وأعلنت أن إيطاليا تواصل دعمها بقوة لحل الدولتين باعتباره "البديل الوحيد لضمان السلام والازدهار في كل أنحاء المنطقة".

المصدر: "آكي"