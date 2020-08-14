بيلاروس.. منافسة لوكاشينكو تعلن جمع تواقيع من صوتوا لها في الانتخابات

أعلنت سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي نافست ألكسندر لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية في بيلاروس يوم 9 أغسطس، عن جمع تواقيع من صوتوا لها في الانتخابات.

وقالت في رسالة فيديو نشرت على موقع "يوتيوب": "دعونا ندافع عن خيارنا معا. ليقم كل منكم بالتوقيع على أنه منح صوته لصالحي في الانتخابات، لصالح سفيتلانا تيخانوفسكايا".

كما طالبت تيخانوفسكايا، سلطات البلاد بوقف العنف وبدء حوار مع المواطنين.

وحثت تيخانوفسكايا كذلك، رؤساء بلديات المدن في بيلاروس ليشرفوا على تنظيم فعاليات سلمية في نهاية هذا الأسبوع.

وقالت: "أطلب من جميع رؤساء البلديات في 15 و 16 أغسطس، تنظيم تجمعات جماهيرية سلمية في كل المدن".

المصدر: تاس