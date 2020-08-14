لوكاشينكو ينفي شائعات حول تواجده خارج بيلاروس

أعلن رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة أنه "على قيد الحياة وليس في خارج البلاد".

وقال لوكاشينكو، في اجتماع حول عمل قطاع البناء: "قبل كل شيء، أود القول إني ما زلت على قيد الحياة، ولست في خارج البلاد، كما يروج بعض العارفين المحترمين هنا. ها نحن نلتقي معكم اليوم في الرابع عشر من أغسطس، ونجتمع لمناقشة عمل قطاع البناء".

وحذر الرئيس لوكاشينكو، من التبعات السلبية للإضرابات على المصانع والمؤسسات الاقتصادية في البلاد.

وخلال تعليقه على محاولات "هز" التجمعات العمالية في بيلاروس، قال لوكاشينكو، إن الإضرابات قد تؤدي إلى خسارة عائدات التصدير، ولن تفيد إلا المنافسين الأجانب في ألمانيا وكندا وروسيا والولايات المتحدة.

وأوضح لوكاشينكو أنه في حال استمرار الإضرابات، ستخسر شركة "بيلاروس كالي" أرباحها في أسواق التصدير.

كما حذر من الخسائر المحتملة في مصنع مينسك للجرارات وشركات بناء الماكينات الأخرى.

المصدر: تاس