نداء من داخل الكونغرس الأمريكي إلى بومبيو لمعاقبة تركيا

طالب عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي وزارة الخارجية الأمريكية بفرض عقوبات على تركيا بسبب أعمالها في شرق البحر المتوسط.

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ودعا كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، روبرت مينينديز، والسناتور الديمقراطي، كريس فان هولين، وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، وكذلك الاتحاد الأوروبي، إلى العمل على فرض عقوبات على القطاعات الرئيسة للاقتصاد التركي على أعمالها في شرق المتوسط.

وشدد النائبان الأمريكيان على ضرورة سحب السفن التركية من المياه الدولية، وقال نص النداء الذي وزعته الدائرة الصحفية للمشرعين: "عشية اجتماعكم مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، نوجه بقلق بالغ رسالة بشأن أعمال تركيا الاستفزازية في شرق البحر المتوسط. أرسلت تركيا سفنا حربية لمرافقة سفينة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان لأغراض التنقيب عن النفط والغاز... نطلب منكم حث تركيا على سحب سفنها وتسوية المسألة وفق القانون الدولي".

وخاطب المشرعان الأمريكيان بومبيو قائلين: "نحثكم على البدء فورا على العمل مع الاتحاد الأوروبي لتنسيق الرد على الأنشطة الاستفزازية وغير القانونية المتزايدة لتركيا... يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الفور وضع خطة لفرض عقوبات مشتركة شاملة من شأنها التأثير على القطاعات الرئيسة للاقتصاد التركي إذا استمرت تركيا في أعمالها غير القانونية في شرق البحر المتوسط ​​ورفضت حل هذه القضايا في محكمة دولية محايدة".

المصدر: تاس