نشر مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقدمة كتابه، ووعد بالكشف عن كيفية ممارسة ترامب الغش والاحتيال خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، بمساعدة روسيا.

وفي مقدمة كتابه "الخائن: القصة الحقيقية لمايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس دونالد ترامب"، قال كوهين: "اعتقد نصف الأمريكيين أن ترامب كان في الواقع، مخادعا تسيطر عليه روسيا، وشق طريقه إلى البيت الأبيض من خلال الأكاذيب. وبالنسبة للنصف الآخر، أي أنصار ترامب، كانت الفضيحة برمتها مع روسيا، بمثابة محاولة لاصطياد الأشباح من ابتداع الديمقراطيين ... كلا الجانبان كانا على خطأ".

وأضاف: "لقد تواطأ ترامب مع روسيا، لكن ليس بواسطة الأساليب الحذقة المتفننة كما تخيل منتقدوه. لقد مارس ترامب الخداع في هذه الانتخابات، بتواطؤ من روسيا، وهو ما سأكشفه على هذه الصفحات".

وينتظر أن يظهر كتاب محامي ترامب السابق في 8 سبتمبر.

حكم على كوهين بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة ارتكاب انتهاكات مالية وغيرها. وفي مايو، تم إطلاق سراحه، ووضع رهن الإقامة الجبرية على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا المستجد. بعد ذلك بدأ كوهين في الظهور في شوارع نيويورك وفي المطاعم المحلية. ولذلك أعادته السلطات إلى السجن في 9 يوليو. لكن لاحقا أمرت المحكمة بالإفراج عنه مرة أخرى.

المصدر: نوفوستي