غوتيريش يأمل بأن يخلق اتفاق التطبيع فرصة لتحقيق حل الدولتين

رحب أمين عام الأمم المتحدة باتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، وأمل أن يخلق "فرصة للقادة الإسرائيليين والفلسطينيين لإعادة الانخراط في مفاوضات هادفة لتحقيق حل الدولتين".

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وفي بيان للمتحدث باسمه، قال أنطونيو غوتيريش إن "البيان المشترك، الصادر اليوم عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصاحب السمو، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي والقاضي بتعليق خطط الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، أمر ظل الأمين العام يدعو إليه باستمرار".

فالضم، بحسب الأمين العام، من شأنه أن يغلق الباب فعليا أمام استئناف المفاوضات "ويدمر احتمالية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومساعي حل الدولتين".

وأضاف البيان أن السلام في الشرق الأوسط بات أكثر أهمية من أي وقت مضى حيث تواجه المنطقة تهديدات خطيرة تشكلها جائحة كوفيد-19 والتطرف.

وأكد البيان أن الأمين العام سيواصل العمل مع جميع الأطراف لفتح المزيد من إمكانيات الحوار والسلام والاستقرار.

من جانبه، رحب الممثل الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف أيضا بالاتفاق، معربا، في تغريدة على "تويتر"، عن أمله في أن يخلق الاتفاق فرصة للإسرائيليين والفلسطينيين لإعادة الانخراط في المفاوضات.

المصدر:أخبار الأمم المتحدة