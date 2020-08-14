الداخلية البيلاروسية تنفي اتهامها بإهانة كرامة المعتقلين

نفى نائب وزير الداخلية البيلاروسي ألكسندر بارسوكوف، اتهامات بالتهكم وإهانة كرامة المعتقلين.

وقال بارسوكوف، في تصريح من أمام جدران سجن حيث باشرت السلطات مساء أمس، بإطلاق سراح الموقوفين: "لم تكن هناك أية إهانات أو امتهان لكرامة الموقوفين".

وأضاف بارسوكوف القول، إنه سيطلق سراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات في العاصمة مينسك، قبل الساعة السادسة صباحا.

لكن بعض الذين تم إطلاق سراحهم، أعلنوا تعرضهم للضرب على أيدي قوات الأمن.

يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس، أعلنت عن فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بحصوله على أكثر 80% من أصوات الناخبين، في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد 9 أغسطس.

وأعلنت المعارضة البيلاروسية عدم اعترافها بنتائج الانتخابات، وخرج أنصارها إلى الشوارع مساء الأحد احتجاجا على النتائج. وقامت الشرطة بتفريق المحتجين، لكن الاحتجاجات تواصلت لاحقا.

المصدر: نوفوستي