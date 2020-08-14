موسكو تكذب مزاعم أمريكية عن عرضها على واشنطن التعاون في تطوير لقاح ضد كورونا

قال أليكسي كوزنتسوف، مساعد وزير الصحة الروسي، إن وزارة الصحة الروسية، لم ترسل أي مقترحات رسمية إلى الولايات المتحدة، للتعاون في تطوير مشترك للقاح ضد كوفيد-19.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن موظفين مسؤولين روس لم تحددهم، أن موسكو عرضت على واشنطن، مساعدتها في تطوير لقاح ضد مرض كوفيد -19.

ووفقا لهؤلاء المسؤولين، فقد عرض الجانب الروسي على الإدارة الأمريكية، تنفيذ "تعاون غير مسبوق، بسرعة فائقة جدا" بهدف تسريع عملية تصميم اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكد هؤلاء، أن روسيا منفتحة على تبادل المعلومات حول اللقاح، الأمر الذي سيسمح لشركات الأدوية الأمريكية بإنتاج اللقاح الروسي في الولايات المتحدة.

وشدد المسؤولون الروس، على أن "سوق الولايات المتحدة مغلقة حاليا" أمام الإنجازات الطبية الروسية.

ونقلت القناة الأمريكية، عن موظف روسي مسؤول رفيع المستوى قوله: "هناك شعور عام بعدم الثقة من الجانب الأمريكي تجاه روسيا، ونعتقد أن الجانب الأمريكي يرفض قبول التكنولوجيات الروسية، بما في ذلك اللقاحات والاختبارات والعلاج، بسبب عدم الثقة هذا".

وحث المسؤول الروسي، الولايات المتحدة على التفكير بجدية في قبول اللقاح الروسي، لأنه يمكن أن ينقذ حياة الأمريكيين.

وقال: "إذا تبين أن لقاحنا هو الأكثر فاعلية، فستظهر تساؤلات حول سبب عدم قيام الولايات المتحدة في استخدام هذا الخيار".

من جانبهم قال مسؤولون أمريكيون للقناة، إن "اللقاح الروسي يعتبر في الولايات المتحدة متخلفا، لدرجة أنه لم يثر الاهتمام الجدي بتاتا".

المصدر: وكالات