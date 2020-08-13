كوريا الجنوبية تنشر مواقف حافلات مخصصة لمكافحة كورونا (فيديو)

نشرت كوريا الجنوبية مواقف حافلات لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تم تجهيزها بكاميرات حرارية ومصابيح أشعة فوق بنفسجية لتعقيمها.

ونشرت عشرة من هذه المواقف في أحد أحياء شمال شرقي سيئول، والهدف منها حماية منتظري وصول الحافلات من المطر، وحرارة الصيف، وفيروس كورونا حسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

ويتوجب على كل من يرغب في انتظار الحافلة تحت سقف إحدى المحطات هذه أن يقف أمام كاميرا حرارية، ولا يفتح باب المحطة إلا إذا كانت حرارته أدنى من 37.5 درجة.

وجهزت المواقف التي تشبه مقصورة زجاجية كبيرة، بنظام التكييف بمصابيح تعمل بالأشعة فوق البنفسجية تتولى إزالة الفيروسات، إلى جانب التبريد حيث بلغت تكلفة كل مواقف الحافلات نحو 84 مليون دولار.

ويتوفر في المحطة موزع لمعقم اليدين، كما يطلب من المنتظرين وضع كمامات، وأن يبتعد كل منهم عن الآخر مسافة لا تقل عن متر.

وذكرت الصحيفة البريطاينة أن المحطات مجهزة بخدمة اتصال بالإنترنت "واي فاي" مجانية.

المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية