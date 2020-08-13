كوشنر يتوقع أن تسير دولة عربية أخرى على خطى الإمارات قريبا

توقع مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، أن تعلن إسرائيل ودولة عربية أخرى تطبيع العلاقات بينهما في المستقبل المنظور على غرار الاتفاق المبرم بين إسرائيل والإمارات.

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وعند سؤاله عن احتمال عقد صفقة مماثلة للاتفاق الإسرائيلي الإماراتي في فترة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قال كوشنر المكلف بملف عملية السلام في الشرق الأوسط، للصحفيين الخميس: "أظن أنه يوجد احتمال كبير جدا" لتحقيق ذلك.

واعتبر أن الصفقة بين إسرائيل والإمارات "أذابت الجليد بين البلدين"، وأضاف: "نأمل أن نرى دولا أخرى تفعل الأمر ذاته".

وأضاف أن الولايات المتحدة كانت منخرطة في مباحثات بشأن التطبيع مع عدة دول أخرى، لكنها علقتها حينما ظهر تقدم في المفاوضات مع الإمارات، وقررت التركيز على هذا المسار وإكماله أولا.

وقال: "لدينا دول أخرى تباحثنا معها، والآن سنواصل هذه المناقشات".

من جانبه، أكد مستشار ترامب للأمن القومي روبرت أوبراين، أن هناك "دولا أخرى مستعدة" للسير على خطى الإمارات.

وستصبح الإمارات ثالث دولة عربية بعد مصر والأردن تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.

المصدر: وكالات