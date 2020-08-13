ترامب: الفلسطينيون سيسعون للسلام عندما سيرون المزيد من الدول العربية تعقد صفقات مع إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة يوم الخميس، إنه يعتقد أن "الفلسطينيين سيسعون للسلام عندما سيرون المزيد من الدول العربية تعقد صفقات مع إسرائيل".

وأضاف ترامب أن موافقة تل أبيب تعليق ضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، "تنازل كبير من إسرائيل"، مشيرا إلى أن عملية الضم "ليست مطروحة حاليا".

ووصف الرئيس الأمريكي اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، بأنه "انفراجة كبيرة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد التزامه بضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، مشددا على أنه لن يتنازل عن العملية.

وصرح نتنياهو بأن قضية الضم ستبقى على الطاولة وأنها لا تزال على جدول الأعمال، حيث قال: "أنا من وضع قضية الضم على الطاولة، وملتزم بها بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية فقط".

وأضاف: "الرئيس الأمريكي طلب من إسرائيل أن تنتظر بشكل مؤقت لقضية الضم.. أردنا أن نأتي بالسلام مع الدول العربية ومتأكد ستكون دول أخرى".

يتبع..