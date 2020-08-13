كوريا الشمالية تكثف إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا

كثفت كوريا الشمالية إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد بفرضها قياس درجة حرارة الجسم واستخدام السوائل المعقمة والالتزام بالكمامات في وسائل النقل العام.

وتؤكد كوريا الشمالية أنها لم تسجل أي إصابة بكورونا على أراضيها، لكنها أعلنت في نهاية يوليو "حالة الطوارئ القصوى" بعد الاشتباه بأول إصابة لدى منشق عائد من كوريا الجنوبية، لم تفصح عما إذا ثبتت إصابته بالفيروس.

وظهر في صور نشرت يوم الأربعاء، ركاب المواصلات يرتدون الكمامات ويقفون في طوابير لغسل أيديهم بمحلول كحولي قبل ركوب الحافلات في بيونغ يانغ.

وفي محطة القطار بالعاصمة تتخذ إجراءات مشابهة، وقال جون جيونغ هوي كبير الأطباء في المحطة: "نقوم بتكثيف الأنشطة الدعائية بموجب حالة التأهب القصوى ونبذل جهودا أكثر من أي وقت مضى لتطهير أيدي الركاب وقياس درجة حرارة أجسامهم".

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها في أواخر يناير عندما انتشر الوباء في الصين، وفرضت قيودا صارمة على السكان بما فيها الحجر على آلاف الأشخاص.

المصدر: أ ف ب