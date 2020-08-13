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فرنسا ترحب بتطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية

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فرنسا ترحب بتطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية
محمد بن راشد آل مكتوم ومحمد بن زايد آل نهيان
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رحب وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، مشيرا إلى أن تعليق إسرائيل الضم المزمع لمناطق بالضفة الغربية يجب أن يصبح "إجراء نهائيا".

وقال لودريان في بيان صدر عن الخارجية الفرنسية الخميس: "ترحب فرنسا بالإعلان عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، وهما شريكان أساسيان لبلادنا في المنطقة".

وتابع: "القرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية بوقف ضم الأراضي الفلسطينية خطوة إيجابية يجب أن تصبح إجراء نهائيا".

وأمل الوزير الفرنسي بأن تمهد "الحالة الذهنية الجديدة التي أظهرتها هذه الإعلانات" لاستئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين "بهدف إقامة دولتين في إطار القانون الدولي والمعايير المتفق عليها"، مشددا على أن ذلك "الخيار الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة".

المصدر: RT

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