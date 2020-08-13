أردوغان: ماكرون يتبنى أهدافا استعمارية استعرضها في لبنان

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يتبنى أهدافا استعمارية في لبنان، ووصف زيارته الأخيرة لبيروت بالاستعراضية.

وأضاف في كلمة بالعاصمة أنقرة: "ما يريده ماكرون وفريقه هو عودة النظام الاستعماري في لبنان، أما نحن فلا يهمنا التهافت لتلتقط لنا الصور أو نستعرض أمام الكاميرات".

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وكان أردوغان يتحدث عن الزيارة التي أداها ماكرون للعاصمة بيروت وسط تغطية إعلامية ضخمة الأسبوع الماضي، وذلك إثر الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس ودمر جزء كبيرا من العاصمة اللبنانية موقعا 171 قتيلا و6500 جريح.

وتأتي تصريحات أردوغان اللاذعة في أجواء من التوتر المتزايد بين تركيا وفرنسا بسبب تضارب المصالح في ليبيا والتنقيب في شرق المتوسط، حيث أثارت عمليات التنقيب التركية في هذه المنطقة البحرية غضب اليونان والاتحاد الأوروبي.

المصدر: أ ف ب