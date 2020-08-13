"رايدج".. كتاب جديد يكشف جوانب غير معروفة من علاقة ترامب وكيم

وصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "فيلم خيالي"، وفقا لكتاب جديد للصحفي الاستقصائي والمؤلف بوب وودوارد، يكشف مراسلات بين القائدين.

وكانت العلاقة بين الرجلين متقلبة وتراوحت بين الإهانات والتهديدات بالحرب حتى "إعلان الحب" من جانب دونالد ترامب.

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وقد استحصل الصحافي الاستقصائي الأمريكي الشهير على 25 رسالة "لم تنشر في السابق" تبادلها الزعيمان، وفقا لدار النشر الأمريكية "سايمون أند شوستر".

وقالت الدار على صفحة "أمازون" المخصصة لهذا الكتاب إن "كيم يصف في الرسائل العلاقة بين الزعيمين بأنها تستحق أن تتحول إلى "فيلم خيالي" إذ تربط بينهما علاقة دبلوماسية استثنائية.

والكتاب الذي يحمل عنوان "رايدج" (غضب) ومن المقرر صدوره في 15 سبتمبر المقبل، هو تكملة لكتاب "فير: ترامب إن ذي وايت هاوس" الذي نشر في العام 2018.

والمؤلف بوب وودوارد معروف بكشفه تفاصيل مرتبطة بقضية "ووتر غيت" التي أدت إلى استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون في العام 1974.

والتقى دونالد ترامب وكيم جونغ أون 3 مرات، كانت المرة الأولى في قمة تاريخية عقدت في يونيو 2018 في سنغافورة، ورغم ذلك، لم تحرز مفاوضات نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية أي تقدم يذكر، بل توقفت منذ فشل القمة الثانية في فبراير 2019 في هانوي، لكن هذا الأمر لم يمنع الرئيس الأمريكي من الإشادة بعلاقاته مع كيم، بل ذهب إلى حد القول إن الرجلين "وقعا في حب متبادل".

وقال ترامب في سبتمبر 2018 لمؤيديه: "كتب لي رسائل جميلة.. وقعنا في حب بعضنا".

المصدر: أ ف ب