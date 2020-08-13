أردوغان: تركيا ردت على كافة محاولات الاعتداء عليها باللغة التي يفهمونها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ردت على كافة محاولات الاعتداء عليها في شمال العراق وسوريا وليبيا وشرقي البحر المتوسط.

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وأضاف أردوغان بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتأسيس حزب "العدالة والتنمية": "قدمنا ​​ردنا على هذه الهجمات باللغة التي يفهمونها، عبر العمليات التي نفذناها شمالي العراق وسوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط".

وتابع: "اليوم أيضا قمنا بالرد، وقلنا لهم إياكم والاعتداء على سفينتنا "أوروتش رئيس" للتنقيب بشرق المتوسط، فإن أقدمتم على ذلك ستدفعون ثمنا باهظا، وها هم تلقوا أول رد منا اليوم".

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن الفرقاطة اليونانية "ليمونوس" حاولت التحرش بـ"أوروتش رئيس"، إلا أن القوات البحرية التركية تدخلت وأجبرت الفرقاطة على الابتعاد من المنطقة بعد أن تعرضت لأضرار.

والأربعاء، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، بدء سفينة "أوروتش رئيس" بأعمال المسح السيزمي ثنائية الأبعاد شرق المتوسط.

المصدر: الأناضول