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طهران: نهج الإمارات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل مصطنع ومجرم ويخدم مواصلة الجرائم الصهيونية

إضاءة بلدية تل أبيب بعلمي الإمارات وإسرائيل (صورة)

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إضاءة بلدية تل أبيب بعلمي الإمارات وإسرائيل (صورة)
Reuters
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أضاءت بلدية تل أبيب مبناها بألوان علمي الإمارات وإسرائيل مساء اليوم الخميس، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن اتفاق تاريخي بين البلدين بمشاركة أمريكية.

وجاء في بيان لرئيس البلدية رون حولداي نشرته الصحافة الإسرائيلية، أن هذه الخطوة تأتي "مباركة لنتنياهو على النجاح المزدوج وهو التقارب مع الإمارات ووقف ضم الأراضي الفلسطينية".

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Posted by ynet on Thursday, August 13, 2020

وأضاف البيان أن النجاح المزدوج مهم لضمان أمن إسرائيل.

المصدر: يديعوت أحرونوت

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