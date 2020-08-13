مسلحون يسيطرون على ميناء رئيسي في شمال موزمبيق

استولى مسلحون متطرفون الأربعاء، على ميناء موكيمبوا دا برايا الرئيسي شمال موزمبيق.

وأكدت مصادر عسكرية ووسائل إعلام محلية، أن مجموعة من المسلحين استولت على ميناء رئيسي في شمال البلاد، الأربعاء في أعقاب أيام من تجدد القتال في المنطقة.

وأفاد موقع "موز24 هوراس" الإلكتروني يوم أمس، بأن "الإرهابيين سيطروا على ميناء موكيمبوا دا برايا عند الفجر".

وأكدت قوات الدفاع الموزمبيقية أن "إرهابيين شنوا هجمات منسقة" على قرى عدة قرب الميناء الأسبوع الماضي.

وقالت قوات الدفاع: "في الوقت الحالي، تجري عمليات لتحييد الإرهابيين الذين يستخدمون سكان هذه المناطق دروعا بشرية".

وقال مصدر عسكري إن الجهاديين أصابوا إحدى السفن بقذيفة صاروخية، وأضاف: "بلغنا أن المتمردين أغرقوا أحد المراكب التي اشتراها الرئيس الراحل أرماندو غيبوزا... الوضع بات معقدا".

وتقع بلدة موكيمبوا دا برايا على بعد أقل من 80 كم جنوب شبه جزيرة أفونغي حيث مشروع لتسييل الغاز الطبيعي، هو واحد من أكبر المشاريع الاستثمارية في إفريقيا ويشكّل هذا المرفأ حاليا المعبر الأساسي نحو المشروع.

المصدر: أ ف ب