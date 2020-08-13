الولايات المتحدة تعلّق رحلات "تشارتر" إلى كوبا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تعليق رحلات "تشارتر" الجوية الخاصة بين الولايات المتحدة وكوبا، لزيادة الضغط الاقتصادي على هافانا.

وينطبق القرار الصادر عن الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، على جميع رحلات الطيران الإضافية المستأجرة "تشارتر" بين الولايات المتحدة وجميع المطارات في كوبا، باستثناء رحلات "تشارتر" العامة المصرح بها من وإلى العاصمة الكوبية هافانا، وغيرها من رحلات "تشارتر" المصرح بها والمسيرة للأغراض الطبية الطارئة، وإجراء عمليات البحث والإنقاذ، فضلا عن الرحلات التي تعتبر في مصلحة الولايات المتحدة.

وبالنسبة لمعظم رحلات "تشارتر" الحالية، سيدخل القرار حيز التنفيذ من 13 أكتوبر القادم.

من اللافت أن صدور القرار يأتي تزامنا مع عيد ميلاد الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو، الذي ولد في 13 أغسطس 1926.

وقال وزير الخارجية الأمريكي بومبيو في بيان أصدره اليوم الخميس، إن "نظام كاسترو يستخدم عائدات السياحة لتمويل انتهاكاته وتدخله في شؤون فنزويلا. لا يمكن السماح للطغاة بالاستفادة من الرحلات القادمة من الولايات المتحدة".

المصدر: رويترز + RT