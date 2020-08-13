أردوغان: حذرت من ثمن باهظ إذا هوجمت السفينة التركية في شرق المتوسط وقد وصلتهم أول رسالة اليوم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، إنه حذر من ثمن باهظ إذا هوجمت السفينة التركية في شرق المتوسط، مضيفا أن "أول رسالة وصلتهم اليوم".

وصرح أردوغان بأن موقف اليونان في بحري المتوسط وإيجه مبني على سوء النية ومطالبتها بالجرف القاري استنادا على جزيرة "ميس" لا يمكن تفسيره بالعقل والمنطق.

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده "لا تطمع في حقوق أحد، لكنها لن تسمح لأي دولة بنهب حقوقها".

وتابع قائلا: "لسنا من يفاقم حالة التوتر في المتوسط بل عقلية اليونان وقبرص الرومية اللتين تحاولان تجاهل تركيا وقبرص التركية".

#أردوغان: موقف #اليونان في بحري المتوسط وإيجه مبني على سوء النية ومطالبتها بالجرف القاري استنادا على جزيرة "ميس" لا يمكن تفسيره بالعقل والمنطقhttps://t.co/f4025ctP23pic.twitter.com/3iU5Y0R46g — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 13, 2020

المصدر: وكالات