ملكة الجمال التي راقصت رئيس البلاد: بيلاروس لا تستحق مثل هذا الألم!

دعت ماريا فاسيليفيتش، ملكة جمال بيلاروس 2018، التي راقصت رئيس البلاد مرارا، والنائبة في البرلمان حاليا، إلى إنهاء العنف في وطنها، وقالت أن بيلاروس لا تستحق "مثل هذا الألم".

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وكتبت على صفحتها في "إنستغرام": "لأولئك الذين يظهرون القسوة والعنف تجاه العزل، والذين يثيرون الشغب. أوقفوا العدوان! انظروا في أعين بعضكم البعض!".

وظهر رئيس الجمهورية ألكسندر لوكاشينكو مرارا على الملأ مع ملكة جمال البلاد، وفي ديسمبر 2018 راقصها، وأدى معها رقصات مختلفة خلال حفلة رأس السنة الجديدة.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروس يوم 9 أغسطس، عقب إقفال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، التي أعلنت اللجنة المركزية عن فوز رئيس الدولة الحالي ألكسندر لوكاشينكو فيها.

ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، حصل لوكاشينكوعلى 80.08% من الأصوات.

وبحسب ما أوردته وزارة الداخلية البيلاروسية، فقد قتل شخص خلال أعمال الشغب، بعدما حاول إلقاء عبوة ناسفة في اتجاه ضباط إنفاذ القانون.

المصدر:"نوفوستي"