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الخارجية الفرنسية: باريس تدين القصف التركي في أربيل وتصفه بأنه "تطور خطير"

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الخارجية الفرنسية: باريس تدين القصف التركي في أربيل وتصفه بأنه
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قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، في بيان، إن فرنسا تدين القصف التركي الذي أدى إلى مقتل عناصر من حرس الحدود العراقي في أربيل ووصفته بأنه "تطور خطير".

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يأتي ذلك، فيما دانت رئاسة الجمهورية العراقية، استهداف إحدى الطائرات التركية لمنطقة سيدكان في إقليم كردستان العراق، وأدت إلى مقتل مسؤولين في حرس الحدود، وقالت إن "الخروقات العسكرية التركية المتكررة تعد انتهاكا خطيرا لسيادة العراق"، داعية أنقرة إلى "إيقاف كافة العمليات العسكرية التي من شأنها المساس بعلاقات حسن الجوار، والجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم لحل المشاكل الحدودية".

وتصاعد التوتر بين فرنسا وتركيا في الآونة الأخيرة حول أكثر من ملف، حيث أعلنت باريس اليوم الخميس، أنها ستنشر طائرتي "رافال"، وتعزز وجودها في شرق المتوسط بالسفينة لافاييت، في إطار خطة لدعم وجودها العسكري بسبب عمليات التنقيب التركية.

المصدر: وكالات

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