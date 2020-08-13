وارسو: القوات الأمريكية ستتمركز في بولندا مهما كانت نتيجة الانتخابات الأمريكية

قال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك، إن القوات الأمريكية ستتمركز في بولندا بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.

وأضاف الوزير، في حديث تلفزيوني اليوم: "سنوقع في 15 أغسطس على اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري، وسيكون لهذا الاتفاق طابعا حكوميا".

ونوه الوزير البولندي، بأن "الولايات المتحدة هي زعيمة الناتو، والعلاقات البولندية الأمريكية هي المفتاح لأمن بولندا والجناح الشرقي للحلف".

وأشار بلاشاك، إلى أن ممثلي الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أكدوا له خلال زياراته للولايات المتحدة، الرأي نفسه بشأن قضية وجود القوات الأمريكية في بولندا.

المصدر:تاس