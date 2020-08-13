أردوغان: ادعاء اليونان بخصوص الجرف القاري أمر مضحك ولا أساس له

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الادعاء بأن جزيرة يونانية مساحتها 10 كم مربع لها الحق بجرف قاري مساحته 40 ألف كيلومتر مربع، هو أمر مضحك ولا أساس له في القانون الدولي.

وأضاف أردوغان خلال مشاركته في اجتماع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية بالولايات التركية: "موقف اليونان في بحري المتوسط وإيجه مبني على سوء النية ومطالبتها بالجرف القاري استنادا على جزيرة "ميس" لا يمكن تفسيره بالعقل والمنطق61551.. لا يجب أن ينظر طرف إلى نفسه في مرآة مكبرة ولا يجب السعي وراء أعمال استعراضية"، منوها في الوقت ذاته بأن الحل في شرق المتوسط يأتي عبر الحوار والتفاوض والتصرف السليم لإيجاد صيغة ترضي كل الأطراف.

إقرأ المزيد

وشدد أردوغان على أن بلاده لا تطمع في حقوق أحد، "لكننا لن نسمح لأي دولة بنهب حقوقنا".

وشدد أردوغان أن تركيا ليست من يفاقم حالة التوتر في المتوسط بل "عقلية اليونان وقبرص الرومية اللتين تحاولان تجاهل تركيا وقبرص التركية".

وتابع الرئيس التركي قائلا: "يتوجب على الاتحاد الأوروبي التحقق من وفاء اليونان بمسؤولياتها تجاه الأقليات ومساءلتها عن ذلك.

وأضاف أردوغان "ليعلم الذين يعتدون على أبناء جلدتنا وأشقائنا أنهم سيحاسبون بالقانون الدولي وبالطرق الأخرى".

وتشهد العلاقات بين البلدين توترا مؤخرا، في ظل إعلان تركيا عن خطة جديدة للتنقيب قرب جزيرة كاستيليريزو اليونانية، في منطقة يصر كل واحد من الطرفين على أنها تابعة لجرفه القاري.

المصدر: وكالات