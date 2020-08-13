نتنياهو يعبر عن تقديره لأمريكا على تعزيز أمن إسرائيل بعد نجاح اختبار منظومة "حيتس 2"

هنأ رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو جيشه على نجاحه في اختبار منظومة الدفاع الجوي "حيتس 2"، وعبر عن "تقديره العميق لحليفتنا الولايات المتحدة على عملها المشترك على تعزيز أمننا".

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وقال: "أهنئ المؤسسة الأمنية والصناعات الحربية على تجربة ناجحة أخرى لمنظومة حيتس 2. أثبتنا مرة أخرى أن دولة إسرائيل تمتلك قدرات دفاعية وهجومية تعتبر من الأقوى ومن الأكثر تطورا في العالم".



وأضاف نتنياهو: "أود أن أعرب عن تقديري العميق لحليفتنا الولايات المتحدة على عملها المشترك على تعزيز أمننا".

وختم: "على أعدائنا ومن يريدون المساس بنا أن يعلموا بأن دولة إسرائيل مستعدة لجميع التهديدات".

وأجرت وزارة الدفاع منتصف الليلة قبل الماضية اختبارا ناجحا على منظومة الدفاع الجوي "حيتس 2" لاعتراض الصواريخ في أواسط البلاد بمشاركة وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية.

وأكد وزير الدفاع بيني غانتس أن "إسرائيل تواجه تحديات بعيدة وقريبة وأن قدراتها التكنولوجية العالية تضمن تفوقها على أعدائها بهدف حماية سماء دولة إسرائيل من أي تهديد كان".

واعتبر الوزير غانتس أن التجربة المشتركة مع الولايات المتحدة، تعكس علاقات الصداقة والشراكة التي تربط بين الدولتين، والالتزام الأمريكي العميق بضمان أمن مواطني إسرائيل. وتعهد وزير الدفاع "بمواصلة العمل معا لتحصين قدرات أجهزة الأمن جوا وبحرا وبرا وسيبرانيا".

المصدر:RT