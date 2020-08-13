اعتقال حوالي 700 متظاهر في بيلاروس خلال اليوم الماضي

قالت وزارة الداخلية البيلاروسية، إن قوات الأمن اعتقلت خلال اليوم الماضي حوالي 700 شخص، لمشاركتهم في فعاليات جماهيرية غير مرخصة.

وأضافت الوزارة، في بيانها: "تم اعتقال حوالي 700 شخص لمشاركتهم في أحداث جماعية غير مصرح بها. لقد فقدت أعمال الشغب في البلاد زخمها وطابعها الجماهيري، لكن مستوى العدوانية تجاه رجال الأمن والشرطة، لا يزال مرتفعا".

وشهدت بيلاروس يوم الأحد 9 أغسطس، انتخابات رئاسية، وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن فوز ألكسندر لوكاشينكو فيها، بحصوله على أكثر من 80% من أصوات الناخبين.

وأعلنت المعارضة البيلاروسية عدم اعترافها بنتائج الانتخابات، وخرج أنصارها إلى الشوارع مساء الأحد احتجاجا على النتائج. وقامت الشرطة بتفريق المحتجين، لكن الاحتجاجات استأنفت في الأيام التالية.

المصدر: تاس