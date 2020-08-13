الكرملين: جدول بوتين لا يتضمن لقاء مع نظيره البيلاروسي

قال المكتب الصحفي في الكرملين، إن جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يتضمن حاليا، عقد لقاء مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وأضاف مصدر في المكتب الصحفي، في حديث لوكالة "نوفوستي" القول: "لا، لا يتضمن جدول أعمال الرئيس بوتين، عقد مثل هذا اللقاء".

في يوم الأحد 9 أغسطس، جرت انتخابات رئاسية في بيلاروس، وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية هناك، عن فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بنسبة تزيد على 80%. ومن المعروف أن لوكاشينكو يحكم البلاد منذ أكثر من 26 عاما.

وأعلنت المعارضة البيلاروسية عدم اعترافها بنتائج الانتخابات، وخرج أنصارها إلى الشوارع احتجاجا على نتائج الانتخابات. وقامت الشرطة بتفريق المحتجين، لكن الاحتجاجات استأنفت في الأيام اللاحقة.

المصدر: نوفوستي