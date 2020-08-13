بعد تسببها بمقتل ضابطين عراقيين وجندي.. أنقرة تنتقد تجاهل بغداد وجود "بي كا كا" على أراضيها

بعد تسببها بمقتل ضابطين عراقيين كبيرين، وجندي من حرس الحدود، قالت الخارجية التركية، الخميس، إن أنقرة ستتخذ التدابير اللازمة لحماية أمن حدودها مع العراق.

إقرأ المزيد

وهددت تركيا باتخاذ تدابير في حال واصل العراق تجاهل ما أسمته وجود عناصر منظمة "بي كا كا" الكردية على أراضيه.

وأوضحت الخارجية التركية في بيان، أن مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة ضد عناصر "بي كا كا" المتواجدين في العراق، تقع على عاتق بغداد بالدرجة الأولى.

وأضاف البيان أن مسلحي "بي كا كا" يستهدفون تركيا من خلال المواقع التي يتمركزون فيها داخل الأراضي العراقية منذ سنوات طويلة، وأن هذه المنظمة تتحدى في الوقت نفسه سيادة العراق ووحدة أراضيه واستقراره.

إقرأ المزيد

وأكد البيان استعداد أنقرة للتعاون مع بغداد في مكافحة مسلحي "بي كا كا"، داعيا العراق وبعض المنظمات الإقليمية إلى التخلي عن ازدواجية المعايير والكف عن توجيه الاتهامات الباطلة لتركيا وتبني مواقف مبدئية.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الثلاثاء، إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي إلى بغداد، اليوم الخميس، احتجاجا على قصف بلاده لمناطق عراقية، وتسببها بمقتل ضابطين عراقيين كبيرين، وجندي من حرس الحدود، بالإضافة إلى عدد من المدنيين.

المصدر: "الأناضول"