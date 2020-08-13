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الفلبين تتطلع إلى إجراء تجارب سريرية للقاح الروسي "سبوتنيك في"

أخبار العالم

الفلبين تتطلع إلى إجراء تجارب سريرية للقاح الروسي
Reuters
الفلبين- صورة أرشيفية
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قال المتحدث الرئاسي في الفلبين، إن بلاده تخطط لبدء تجارب سريرية للقاح فيروس كورونا الروسي الجديد في أكتوبر المقبل.

وأضاف المتحدث هاري روك، في إفادة صحفية، اليوم الخميس: أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في الفلبين من المقرر أن تبدأ من أكتوبر إلى مارس 2021، بعد استكمال لجنة من خبراء اللقاحات مراجعتها للمرحلة الأولى والثانية في روسيا في سبتمبر، وسط ترجيحات بأن يتلقح به الرئيس رودريغو دوتيريتي في مايو المقبل.

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وأصبحت روسيا يوم الثلاثاء أول دولة تمنح الموافقة التنظيمية للقاح COVID-19، الذي سيطلق عليه اسم "Sputnik V" تكريما لإطلاق الاتحاد السوفيتي للقمر الصناعي الأول في العالم.

المصدر: رويترز

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