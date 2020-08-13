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وكالة أمريكية: إسرائيل تختبر بنجاح الصاروخ "آرو-2"

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وكالة أمريكية: إسرائيل تختبر بنجاح الصاروخ
Reuters
وكالة أمريكية: إسرائيل تختبر بنجاح الصاروخ "آرو-2"
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قالت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية إن إسرائيل اختبرت بنجاح يوم الأربعاء، الصاروخ الباليستي الاعتراضي "آرو-2".

وقالت الوكالة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية في بيان: "اتخذ الصاروخ الاعتراضي "آرو-2" المسار الموضوع له بنجاح ودمر الهدف".

ويأتي الصاروخ "آرو-2" ويعني بالعربية "السهم-2"، بالإضافة إلى منظومة أحدث هي "آرو-3" في صدارة درع إسرائيلية متكاملة أقيمت بدعم أمريكي للتصدي لهجمات صاروخية محتملة.

وأشارت الوكالة إلى أن الاختبار أجري في نطاق للاختبارات بوسط إسرائيل وفوق البحر المتوسط.

وقال الأميرال جون هيل، مدير الوكالة: "لا تزال وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية ملتزمة بمساعدة حكومة إسرائيل في تطوير قدرتها الدفاعية الصاروخية الوطنية في مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية".

المصدر: رويترز

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