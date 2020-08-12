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القيادة الأمريكية المركزية: قوات إيرانية مدعومة بسفينتين ومروحية احتجزت سفينة في المياه الدولية

القيادة الأمريكية المركزية: قوات إيرانية مدعومة بسفينتين ومروحية احتجزت سفينة في المياه الدولية

أخبار العالم

القيادة الأمريكية المركزية: قوات إيرانية مدعومة بسفينتين ومروحية احتجزت سفينة في المياه الدولية
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قالت القيادة الأمريكية المركزية، مساء اليوم الأربعاء، إن قوات إيرانية مدعومة بسفينتين ومروحية نفذت عملية عسكرية في المياه الدولية وصعدت على متن سفينة تحمل اسم "ويلا".

يتبع..

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