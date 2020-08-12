القيادة الأمريكية المركزية: قوات إيرانية مدعومة بسفينتين ومروحية احتجزت سفينة في المياه الدولية

قالت القيادة الأمريكية المركزية، مساء اليوم الأربعاء، إن قوات إيرانية مدعومة بسفينتين ومروحية نفذت عملية عسكرية في المياه الدولية وصعدت على متن سفينة تحمل اسم "ويلا".

Today in international waters, Iranian forces, including two ships and an Iranian "Sea King" helicopter, overtook and boarded a ship called the 'Wila.' pic.twitter.com/455UQ5jwHT — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 12, 2020

يتبع..