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ترامب: أكبر مشكلة خلال الانتخابات ستكون مع الديمقراطيين وليس روسيا

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ترامب: أكبر مشكلة خلال الانتخابات ستكون مع الديمقراطيين وليس روسيا
Reuters KEVIN LAMARQUE
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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أكبر مشكلة من ناحية التزوير المحتمل لنتائج الانتخابات في الولايات المتحدة المتحدة ستكون مع الديمقراطيين وليس مع روسيا أو الصين أو إيران.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، "إنهم (الديمقراطيون) يريدون إنفاق 3.5 مليار دولار على التصويت عبر البريد في أنحاء البلاد".

وتابع: "هذا سيكون أكبر احتيال في تاريخ الانتخابات. وأنتم تتحدثون دائما عن روسيا والصين وإيران عندما يدور الحديث عن الانتخابات، لكن أكبر مشكلة ستكون مع الديمقراطيين، وليس مع روسيا أو الصين أو إيران".

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يذكر أن الولايات المتحدة اتهمت روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016. كما أعربت الاستخبارات الأمريكية عن مخاوفها من "تدخل روسي" في انتخابات 2020.

وكانت روسيا قد رفضت مرارا تلك الاتهامات، مشيرة إلى عدم وجود أي أساس لها.

المصدر: تاس

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