برايان هوك: الإيرانيون لا يهتفون بـ"الموت لأمريكا"

قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران المستقيل، برايان هوك، إن الإيرانيين لا يهتفون بـ"الموت لأمريكا"، وإنما النظام.

وأضاف هوك في مقابلة مع قناة "نيوزماكس" الأمريكية، الثلاثاء: "الشعب الإيراني والشعب الأمريكي يشتركان في الكثير من الأشياء.. إنني أتطلع بشدة إلى يوم يتمتع فيه الشعب الإيراني بحكومة أكثر تمثيلا".

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وصرح برايان هوك بأنه متفائل بشأن مستقبل العلاقات الأمريكية مع إيران.

وتابع قائلا "إن الرئيس دونالد ترامب ساعد في إضعاف النظام الإيراني الذي يمثل شعبه بشكل رهيب أمام بقية العالم".

وأشاد هوك بسياسة الرئيس دونالد ترامب في ممارسة أقصى قدر من الضغط على طهران، مضيفا أن ترامب تصرف مع إيران بطريقة تجعل الإيرانيين يواجهون الآن أشد العقوبات في تاريخهم.

وأشار هوك إلى أن النظام الإيراني أضعف بكثير اليوم مما كان عليه عندما تولى الرئيس ترامب منصبه، موضحا أن طهران باتت تعرف أن الرئيس ترامب قد وضع الإستراتيجية التي أضعفت النظام.

وبين المسؤول المستقيل أن السياسات الصحيحة موجودة وأن فوز ترامب بولاية ثانية ستواصل النجاح الذي حققته الولايات المتحدة في إيران.

وأردف قائلا أن "الرئيس يرغب في التوصل إلى اتفاق جديد ليحل محل الاتفاق النووي الإيراني الذي وصفه بـ"الفاشل"، مضيفا أن الضغوط متواصلة.

وأفاد في تصريحاته بأنه يتوقع أن يكون "مستقبل إيران بيد شعبها وليس بيد الولايات المتحدة.

المصدر: قناة "نيوزماكس" الأمريكية