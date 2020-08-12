إصابة حاكم ولاية ساو باولو البرازيلية بفيروس كورونا المستجد

أعلن خواو دوريا، حاكم ولاية ساو باولو البرازيلية، اليوم الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب جواو دوريا عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أشارك النتيجة الإيجابية لاختبار "كوفيد-19" الخاص بي"، مشيرا إلى أن هذا هو سادس اختبار يخضع له.

وأضاف: "أنا الآن بالفعل في الحجر الصحي، وسأعمل من المنزل"، ولفت إلى أنه لم تظهر عليه أعراض الإصابة وانه بحالة جيدة.

Compartilho o resultado positivo do meu exame de Covid-19. Já estou em isolamento e seguirei trabalhando de casa. Muito obrigado pelas mensagens de apoio que estou recebendo e orações. 🙏 pic.twitter.com/RzX8PlXXHC — João Doria (@jdoriajr) August 12, 2020

وكان دوريا، وويلسون فيستل، حاكم ولاية ريو دي جانيرو، ضمن حكام الولايات الذين فرضوا تدابير مشددة في مواجهة جائحة كورونا، وهو ما عرض الاثنين لانتقادات حادة من جانب بولسونارو.

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وأصيب الرئيس البرازيلي بالفيروس، وتعافى منه، كما أعلنت زوجته شفاءها من مرض "كوفيد-19"، ولكن جدتها توفيت متأثرة بإصابته بالمرض.

يشار إلى أن ولاية ساوباولو هي أكبر ولاية في البرازيل من حيث عدد السكان بأكثر من 40 مليون نسمة، وقد خففت في الوقت الراهن من القيود على الحياة العامة، وأعادت فتح الاقتصاد تدريجيا.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم الأربعاء، تسجيل 55155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و1175 وفاة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" في البرازيل الآن ثلاثة ملايين و164785 في حين بلغ إجمالي الوفيات 104201.

المصدر: وكالات