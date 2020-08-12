"الصحة العالمية": نتطلع بفارغ الصبر إلى إمكانية دراسة نتائج اختبارات اللقاح الروسي ضد كورونا

أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانا قالت فيه إنها تتطلع إلى دراسة نتائج الاختبارات السريرية للقاح الروسي "Sputnik V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي يعد الأول في العالم.

وجاء في البيان المنشور اليوم الأربعاء: "منظمة الصحة العالمية على اتصال بالباحثين والسلطات في روسيا، وتنتظر بفارغ الصبر إلى الفرصة لدراسة نتائج التجارب السريرية للقاح".

إقرأ المزيد

وأشارت المنظمة إلى ضرورة أن تلبي اللقاحات الجديدة لعدد من المتطلبات خاصة حينما يتم تطويرها بوتائر مسرعة "لضمان أن يكون أي لقاح يتم إنتاجه فعالا وآمنا".

وشددت على أهمية أن يكون لقاح كهذا متوفرا للجميع في العالم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة سجلت لقاحا محليا للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد يعد الأول في العالم وأطلق عليه اسم "Sputnik V"، نسبة إلى أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.

المصدر: إنترفاكس