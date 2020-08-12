اليونان تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ تفشي الوباء

سجلت اليونان، اليوم الأربعاء، 262 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد.

وترفع القفزة الجديدة في معدلات العدوى إجمالي حالات الإصابة في اليونان إلى 6177 منذ تسجيل أول حالة أواخر فبراير.

وأشارت الإحصائيات الرسمية إلى تسجيل 216 حالة وفاة منذ انتشار الوباء.

ودفعت الزيادة في الإصابات السلطات إلى فرض مزيد من القيود بشكل تدريجي في ذروة الموسم السياحي.

المصدر: رويترز