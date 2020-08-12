بلدية تل أبيب تنفي إضاءة مبناها تضامنا مع المحتجين في بيلاروس

نفت بلدية تل أبيب صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول إضاءتها لمبناها تضامنا مع المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس.

وشهدت بيلاروس منذ إعلان فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي، احتجاجات في العاصمة مينسك والمدن الأخرى في البلاد.

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وقامت الشرطة بتفريق الاحتجاجات على مدار الأيام الثلاثة الماضية باستخدام الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية.

وأسفرت الاشتباكات بين الشرطة ومحتجين عن سقوط قتيل وعشرات المصابين، بالإضافة إلى توقيف الشرطة لمئات المتظاهرين خلال الأيام الأخيرة.

المصدر: نوفوستي