رئيس الوزراء اليوناني: سنرد على أي استفزاز في شرق المتوسط

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، عزم بلاده الرد على أي استفزاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال رئيس الحكومة إنه ردا على نشر تركيا لأسطولها في المنطقة قامت اليونان بنشر أسطولها هناك أيضا ووضعت القوات المسلحة "في حالة تأهب".

وأضاف ميتسوتاكيس، في بيان نقلته "فرانس برس": "نأمل أن يسود التعقل في نهاية المطاف لدى جارتنا، حتى نتمكن من الشروع بحوار صادق".

وارتفعت التوترات بين تركيا واليونان يوم الاثنين الماضي، مع إرسال أنقرة سفينة "عروج ريس" للمسح الزلزالي ترافقها سفن حربية إلى قبالة شواطئ جزيرة كاستيلوريزو اليونانية في شرق المتوسط.

المصدر: وكالات