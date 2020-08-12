وزير خارجية اليونان يبحث مع بومبيو الجمعة "مخالفات تركيا الاستفزازية في شرق المتوسط"

من المقرر أن يعقد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، الجمعة القادم اجتماعا في العاصمة النمساوية فيينا مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، في ظل التصعيد بين أثينا وأنقرة في المتوسط.

وذكرت الخارجية اليونانية في بيان نشرته اليوم الأربعاء على موقعها الرسمي أن المفاوضات بين الوزيرين ستتركز على "مستجدات الوضع في شرق المتوسط في ضوء المخالفات الاستفزازية للشرعية الدولية من قبل تركيا".

وسيشارك دندياس في فيينا الجمعة أيضا في الاجتماع الطارئ الذي سيعقده مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي لبحث التطورات في شرق المتوسط وملفات ملحة أخرى مثل الوضع في لبنان وانتخابات الرئاسة في بيلاروس.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوتر القائم أصلا بين أثينا وأنقرة، في ظل قرار تركيا استئناف أعمال التنقيب في شرق البحر المتوسط، ردا على إبرام اليونان اتفاقية خاصة بترسيم الحدود البحرية مع مصر.

المصدر: RT