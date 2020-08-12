وزير الخارجية الأمريكي: قمنا بكل شيء بحسب القواعد فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة للسعودية

ذكرت الخارجية الأمريكية أنها التزمت بالقواعد فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة للسعودية عام 2019 ، بعد أن وجدت هيئة رقابية حكومية أن خطر سقوط ضحايا مدنيين في اليمن لم يتم تقييمه بالكامل.

وجاءت هذه التصريحات على لسان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بعد أن خلص تقرير وضعه مفتش عام بوزارة الخارجية في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن وزارة الخارجية لم تقيم بشكل تام خطر وقوع ضحايا في صفوف المدنيين باليمن عندما مضت قدما في إتمام صفقة ضخمة لبيع ذخائر حربية دقيقة التوجيه إلى السعودية في 2019.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء التشيكي، اليوم الأربعاء: "فعلنا كل شيء حسب القواعد.. أنا فخور بالعمل الذي قام به فريقي. لقد حققنا نتيجة رائعة حقا. منعنا وقوع خسائر في الأرواح".

وكان الكونغرس طلب إجراء تحقيق في قرار إدارة ترامب في مايو 2019 بالمضي قدما في مبيعات أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار للسعودية ودول أخرى، متجاوزة عملية المراجعة في الكونغرس من خلال الإعلان عن حالة طارئة بسبب التوترات مع إيران.

ولم يحضر وزير الخارجية جلسة الكونغرس للمراجعة حول التقرير، وقدم بدلا من ذلك بيانا مكتوبا.

المصدر: رويترز